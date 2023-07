x x

SARONNO – Astro nascente del calcio locale, il giovane Aaron Amondarain (U14, residente a Saronno) ha firmato per la Pro Patria calcio, e benchè giovanissimo arriva dunque al mondo dei professionisti.

In passato è stato nelle squadre di Amor sportiva (2015-2016), Robur (2016-2022) per ultimo Sc United di Cesate (2022-2023). Per il ragazzo saronnese, dunque, ora la possibilità di crescere e migliorarsi ulteriormente nella prestigiosa società di Busto Arsizio, la cui formazione maggiore mitita in serie C.

L’approdo di Aaron in un club professionistico è senz’altro una soddisfazione anche per le società locali nelle quali si è formato in questi anni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: il giovane Aaron Amondarain)

27072023