SARONNO – Con sessanta chilometri di sentieri di cui garantire la sicurezza e la percorribilità sono giornata di grande lavoro e grande impegno per il consorzio del Parco Lura alle prese, come tutte le realtà del territorio, con i danni provocati dalle grandinate di venerdì 21 e di lunedì 24 luglio.

Nell’intero parco Lura sono un centinaio le piante schiantate a terra dalla forza del vento e diverse decine quelle cadute nelle aree verdi tra Saronno e Caronno. Il personale sta lavorando con un monitoraggio costante della situazione ponendo rimedio prima a quelli casi che prevedono rischi sulle aree stradali di confine con il parco o sui sentieri. “Abbiamo garantito la percorribilità e la sicurezza del parco dopo ogni fenomeno – spiega il consorzio – ma certo gli interventi da fare, sia come rimozione di tronchi caduti sia come verifiche, soprattutto all’interno dei boschi sono ancora molti”.

I danni sono comunque importanti soprattutto se si considera che dopo la siccità del 2022 erano stati fatti diversi rimboschimenti e piantumazione anche nelle aree fiorite dove le conseguenze non mancano. Ma nell’area verde ci sono anche buone notizie in alcune circostanze le piante sono state “salvate” o almeno c’è un tentativo di recupero. “Dove era possibile, soprattutto per la confermazione, l’età e la dimensione della pianta, abbiamo provveduto a rizollare le piante a rimetterli in piedi con un tutore, speriamo possa essere sufficiente per farle riprendere e continuare a vivere”.

