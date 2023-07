x x

ORIGGIO – Il Comune di Origgio indirà un concorso di fotografia che sarà finalizzato alla promozione del paese, le fotografie migliori saranno pubblicate sul calendario comunale del 2024, distribuito alle famiglie nel mese di dicembre.

Le immagini saranno orientate sulla tematica “Corti e cascine origgesi”, la partecipazione sarà gratuita ed aperta a tutti; non sono ammessi alla partecipazione i membri della giuria, ogni fotografo potrà portare al massimo 3 soggetti, non saranno ammessi fotomontaggi, ma solo foto in bianco e nero in digitale o con tecnica tradizionale.

Le fotografie dovranno essere consegnate alla Biblioteca in modo improrogabile entro le 12 di sabato 30 settembre.

Per maggiori informazioni riguardanti il regolamento.

I premi vanno dai 200 euro a cui avrà diritto il primo classificato ai 100 per il secondo, per finire con 50 al terzo, le premiazioni saranno effettuate durante una manifestazione in cui saranno esposte tutte le fotografie realizzate.

