LAZZATE – “Alla luce degli eventi meteorologici avvenuti in questi giorni specifichiamo che possono essere conferiti nel nostro centro di raccolta rifiuti i pannelli fotovoltaici con una potenza inferiore ai 10 kw nei RAEE”. L’avviso viene dall’Amministrazione civica di Lazzate, purtroppo infatti anche molti impianti fotovoltaici posti sui tetti delle case sono andati distrutti a causa della furia degli elementi.

Come specificano dal Comune “non possono essere conferiti invece i Mca, ovvero i materiali contenenti amianto come eternit o guarnizioni in amianto compatto o friabile, Fav fibre artificiali vetrose come lana di roccia o materiale catramato, cartongesso”.

In tutta la zona fra Groane, Saronnese e bassa comasca il maltempo ha causato moltissimi danni.

27072023