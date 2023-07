Dopo Saronno lo scarabeo giapponese attacca il vigneto di Tradate

x x

TRADATE – “Madonne delle Vigne, al vigneto prima la peronospera poi la grandine, per continuare la tromba d’aria, adesso la popillia japonica. Questo ci ha messo in ginocchio… Stiamo facendo di tutto per salvare non la raccolta dell’uva, che e praticamente compromessa, ma la stessa vita del vigneto che gli eventi,quelli sopra citati, hanno “indebolito” notevolmente”. A parlare l’assessore comunale tradatese all’Ambiente, Vito Pipolo. Attorno alla storica chiesetta da tempo esiste il vigneto nato per riportare questo tipo di coltivazione a Tradate e nella zona; iniziativa sperimentale sostenuta dal Comune e che ha portato negli anni scorsi anche a piccole produzioni di vino.

Prosegue l’assessore: “Abbiamo contattato i viticultori con cui ci confrontiamo da sempre, esposponendo il problema. Questi,fatte le debite proporzioni, hanno gli stessi problemi per una stagione troppo umida e instabile. E purtroppo questo è deleterio per queste coltivazioni”.

E’ un problema, quello dell’assalto dello scarabeo, che in passato si era registrato anche al vigneto sperimentale che si trova a Cassina Ferrara di Saronno, gli insetti si erano lasciati alle spalle tanti danni.

(foto: il vigneto di Tradate è stato preso di mira dallo scarabeo giapponese)

27072023