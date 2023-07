Softball, dalla Spagna arriva Modrego per il Saronno

x x

SARONNO – La Inox Team Saronno Softball, si legge in un comunicato del club impegnato nella serie A1 di softball (le saronnesi sono prime in classifica ed oggi giocano in trasferta nel bolognese, a Pianoro), “è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Uxua Modrego, stella della nazionale spagnola e considerata tra le migliori giocatrici a livello europeo. Modrego è già arrivata in città e ha avuto il via libera per poter scendere in campo in occasione della doppia sfida di campionato a Pianoro contro le Blue Girls in programma oggi, sabato 29 luglio”.

“Sono davvero contenta dell’opportunità di giocare con la Inox Tea – ha subito commentato Modrego, che sin dall’età di dieci anni è membro della nazionale spagnola di softball, con cui ha disputato le ultime qualificazioni al Mondiale – Non vedo l’ora di poter aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

