x x

SARONNO – Terminate le qualificazioni al prossimo Mondiale di Softball, con l’Italia che ha ottenuto il pass per la fase finale del prossimo anno, il campionato di Serie A1 di softball riprende con la disputa della sesta giornata di ritorno. Il Saronno Softball è impegnato con la difficile trasferta sul campo delle Blue Girls Pianoro, società della provincia di Bologna da anni al vertice del panorama italiano. All’andata le due squadre diedero vita a due match particolarmente equilibrati, decisi soltanto nelle riprese finali. Lecito dunque aspettarsi lo stesso equilibrio anche nelle sfide in programma sabato 29 luglio a partire dalle ore 15 in terra emiliana.

“Siamo molto contenti di riprendere il cammino in campionato dopo questa pausa e di riavere con noi le ragazze che hanno preso parte agli impegni con le rispettive nazionali” ha commentato il manager Steven Manson. “Stiamo entrando nel momento clou della stagione. Questo weekend affronteremo Bologna e poi incontreremo Forlì e Caronno prima della pausa per la Coppa Campioni. Siamo carichi e vogliamo dimostrarlo sin da questo sabato”.

