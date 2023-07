x x

SARONNO – Non c’è pace per i residenti del quartiere sportivo ancora alle prese con il cantiere per la manutenzione delle rete alla rotonda tra via Miola, via Piave e via Roma si trovano ora a fare i conti con un nuovo scavo.

Sostanzialmente per la realizzazione di un nuovo elettrodotto in Mt e Bt e-distribuzione realizzerà dei lavori di scavo in via Miola e in via Parini. Così fino al 25 agosto (la durata stimata è di 23 giorni lavorativi) via Miola nel tratto tra via Bergamo e via Roma e via Parini nel tratto tra via Carugati e via Miola sono aree di cantiere con divieto di sosta e un senso unico alternato regolato da semafori e movieri.

I lavori sono iniziati ieri pomeriggi circostanza che ha aumentato esponenzialmente le code già presenti per la fine del primo tratto dell’intervento alla rotonda tra via Miola, via Piave e via Roma.

Esasperati residenti ed automobilisti che fanno i conti con continui cambi della viabilità e dei sensi unici ma soprattutto con la presenza di code e rallentamenti ormai da diversi mesi. Basti dire che ieri qualcuno ha ironizzato paragonando via Miola alla celeberrima Salerno-Reggio Calabria.

(foto archivio)

