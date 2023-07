x x

TRADATE – Da inizio agosto sarà pienamente in funzione: il riferimento va alla nuova Tac installata all’ospedale “Galmarini” di Tradate.

Meno attese e esiti più accurati

La nuova Tac è un modello avanzato, che permette diagnosi più accurate in tempi più contenuti. È frutto di un investimento che ammonta a mezzo milione di euro, finanziato grazie ai fondi del Pnrr dedicati all’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Sempre grazie al Pnrr, è già in programma anche la sostituzione della Tac dell’ospedale di Cittiglio, con un ulteriore investimento di 500 mila euro. L’installazione, in questo caso, è prevista per la fine dell’estate, con l’obiettivo di rendere operativa la nuova macchina prima dell’autunno.

Entrambe le macchine sono di ultima generazione e complete di tutti i pacchetti necessari per l’esecuzione di ogni tipologia di esami diagnostici specialistici.

