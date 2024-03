iltra2

TRADATE – “Un orgoglio per me inaugurare la nuova pediatria di Tradate perché è l’ospedale in cui sono nata ed è da decenni una eccellenza del territorio. È anche un bell’esempio di collaborazione tra pubblico e privato sociale, che nasce dalla consapevolezza che il bisogno di sanità passa da una presa in carico a tutto tondo del malato e della sua famiglia, a maggior ragione se si tratta di bimbi”, così la deputata varesina di Italia Viva Maria Chiara Gadda, l’altro giorno a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo reparto di pediatria.