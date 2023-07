x x

GERENZANO – Nella tarda mattinata di ieri il Comune di Gerenzano ha contattato la Provincia di Varese per richiedere un supporto del volontariato di Protezione civile provinciale in base al principio di sussidiarietà, dopo il forte maltempo dei giorni scorsi che si è lasciato alle spalle tantissimi danni. Nel pomeriggio la Provincia di Varese ha inviato dei volontari afferenti ai gruppi comunali di Gorla Maggiore e Fagnano Olona in supporto al gruppo comunale di Protezione civile di Gerenzano per rimozione macerie, pulizia vetri e residui vegetali caduti a seguito delle perturbazioni avvenute sul territorio comunale.

La presenza del volontariato provinciale continuerà anche nei prossimi giorni. “Con gratitudine ringraziamo, a nome di tutta la cittadinanza, il Settore provinciale e comunale della Protezione civile e tutti i volontari che daranno supporto” rimarcano dal Comune gerenzanese.

(foto l’arrivo dei mezzi supplementari a Gerenzano)

30072023