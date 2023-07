x x

SARONNO – Tre spaccate in una notte questo fine settimana a Saronno, fra centro e periferia: facile pensare che ad agire sia sta sempre la stessa persona o le stesse persone.

Nell’area di piazza De Gasperi, nel centro storico a traffico limitato, è stato preso di mira il bar e ristorante Tumbler (foto sotto): non frontalmente ma cercando di sfondare la porta posta all’ingresso sotto i portici. Il vetro è stato tutto scheggiato ma ha resistito all’assalto.

E’ stato invece rotto quello della veranda di Genny wine, sempre in piazza De Gasperi, sotto i portici e quasi di fronte al Tumbler.

Mentre nella periferica via Bergamo qualcuno ha tentato di sfondare, sempre con le maniere forti, la porta d’ingresso principale della pizzeria Itaca, che ha comunque resistito.

I danni materiali comunque appaiono ingenti, i vetri dovrano tutti essere sostituiti.

Sono ora in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia cittadina per chiarire l’accaduto e le relative responsabilità; in particolare in piazza De Gasperi ci sono molte telecamere della videosorveglianza conunale, le registrazioni potrebbero rivelarsi utili agli investigatori.

(foto: le vetrine e porte dei locali presi di mira nella notte)

30072023