SOLARO – Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che si stavano spostando tra un intervento e l’altro legato al maltempo i primi ad accorrere sull’incidente avvenuto stamattina domenica 30 luglio poco prima delle 11.

In via Conciliazione, proprio all’intersezione con via Roma, si è verificato lo scontro tra una moto e un’auto. Come detto pochi attimi dopo il sinistro sono passati i vigili del fuoco saronnesi che si sono fermati a prestare i primi soccorsi al conducente della moto. Presto sono sopraggiunti i carabinieri di Rho competenti per il territorio e l’automedica di Garbagnate e l’ambulanza della Croce Rossa di Misinto. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al centauro prima di trasferirlo al pronto soccorso in codice giallo.

I carabinieri hanno provveduto a deviare il traffico e a fare gli accertamenti del caso per risalire alle cause del sinistro.

