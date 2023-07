x x

SARONNO – Bastano poche immagini a raccontare la devastazione che ha interessato la città di Saronno nella notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio. La tempesta di vento ed acqua ha provocato tantissimi danni in una città già provata dalle grandinate del 21 e 24 luglio.

Primo elemento le piante cadute: decine in tutta la città. E’ stato spazzato via un tratto del viale alberato di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, alcuni platani di via Milano ma anche alcune piante in via Timavo e al quartiere Matteotti. Alcuni auto hanno dovuto essere liberate dai rami caduti. Danni alle auto anche per tegole “volate” dai tetti e scagliate a terra. Ad essere strappate dalla loro sede anche alcune tapparelle. E le insegna emblematica quella di piazza Cadorna davanti alla stazione dei negozio Vodafone mandata in frantumi dalla violenza del matempo.

Impressionate anche quanto accaduto tra via Grieg e viale Lombardia dove la copertura di un capannone della zona industriale è stata strappata dal vento e fatta cadere a distanza fortunatamente in mezzo al prato.

A documentare i danni impressionati anche una troupe della Rai.

