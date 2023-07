x x

ROVELLASCA – “Esco ora dalla Prefettura di Como, previsto mal tempo nel fine settimana e stanotte allerta gialla, prestiamo attenzione e ove possibile tamponiamo le falle nei tetti. Abbiamo ricevuto oltre 1300 segnalazioni di danni per oltre 13 milioni di euro complessivi, nei prossimi giorni cercheremo di dare una mail di ricevuta a chi ce li ha segnalati, pazientate che comunque la pratica per lo stato di crisi per emergenza meteorologica è stata inviata”. Così il sindaco Sergio Zauli di Rovellasca, a Como per la riunione dei primi cittadini per la situazione dell’allerta meteo.

Campo accoglienza sfollati

“Con i Comuni di Rovello Porro e di Turate stiamo allestendo un campo di accoglienza per eventuali sfollati, che speriamo ovviamente di non dovere utilizzare” precisa il sindaco.

A Saronno e nella zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

31072027