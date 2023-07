x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della lista civica Con Saronno Lista Civica di Centro – L’Italia c’è dal titolo “Avvoltoi politicanti”.

Con Saronno Lista Civica di Centro – L’Italia c’è ha assistito con sgomento al terribili eventi atmosferici che, negli ultimi dieci giorni, hanno letteralmente sconvolto la nostra città e vasta parte del Saronnese e provocato danni ingentissimi. Già il nostro presidente, Pierluigi Gilli, ha sottolineato che è suonato anche per noi l’allarme: “Non si può restare indifferenti nel confronti dello stato comatoso della natura, occorre un deciso cambio di abitudini, che diventino virtuose; occorre assumersi le responsabilità attuali per la preservazione dell’ambiente e, di fronte alla nostra evidente fragilità, ha sottolineato come dallo sconcerto, dallo stupore, dal timore, dalla sofferenza di questi giorni passiamo alla consapevolezza che dobbiamo cambiare ed ha richiamato “Mettiamoci all’opera. Tutti insieme. Nessuno è un’isola”,” con l’auspicio di una corale reazione di tutto il mondo politico nel momento della grave difficoltà

Con incredulità, quindi, abbiamo letto l’increscioso comunicato odierno della Lega Lombarda, il cui unico scopo è denigrare l’Amministrazione, accusata di essere incapace di azioni concrete, allo scopo, cita il popolo lombardo”, “la regione Lombardia. Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, associazioni”, ringraziati per gli interventi fatti, messi in contrapposizione con la presunta inattività dell’Amministrazione, omettendo di dire che è proprio questa che coordina e collabora con questi Enti (in particolare con la Regione, a traino leghista).

Con una mentalità da gretto burocrate insensibile, si accusa addirittura il Comune di Saronno di non avere dato corrette informazioni sulla possibilità di richiedere il risarcimento del danni e di avere imposto tempi strettissimi: ma la Lega Lombarda nostrana non ha visto come si sono comportati tutti i Comuni qui intorno? Con lo stesso metodo usato dalla nostra Amministrazione, che hanno avuto la stessa tempistica e che hanno usato la medesima modulistica.

Il Sindaco, il Vice Sindaco, con comunicati e videomessaggi, con i servizi televisivi sulla Rai e su altre televisioni, con il sito comunale e le pagine Facebook ed altri mezzi hanno ben fatto il punto della situazione, ma senza enfatizzare e deprimere una popolazione già tanto colpita.

Sfugge alla Lega Lombarda che stiamo vivendo in uno stato di emergenza (solo nel 1910 ci fu un evento atmosferico cosi grave, con 1 morto a Saronno e 16 a Solaro) e che, nell’immediato, ciò che conta e che interessa nel vivo i cittadini è bloccare i danni e incominciare a riparare, non le assurde diatribe sui giornali.

Gli uffici ed il personale del Comune lavorano senza sosta da due settimane, con sforzi purtroppo annullati più volte dal ripetersi degli eventi atmosferici eccezionali; in un panorama come questo, in cui si vive una situazione mai vista in tale portata, si segnala dunque per mancanza di responsabilità e di serietà, di collegamento con i reali bisogni dei Saronnesi, di solidarietà e di unione, da cui deriva la forza collettiva per affrontare le sventure, il vergognoso tentativo di lucrare sulle disgrazie attuato dalla Lega saronnese, a cui interessa soltanto la propria propaganda politicante e l’aggressione al Sindaco ed all’Amministrazione: un simile comportamento è indecoroso e dimostra al di là di ogni possibile dubbio l’inettitudine amministrativa di questo autoreferenziale partito e l’incapacità umana, oltre che politica, di gestire le emergenze, come si è ben visto durante la pandemia.

I Saronnesi, laboriosi e non lamentosi, lo hanno capito.

Anche noi abbiamo misurato nostrana Lega Lombarda: e continuiamo a sostenere convintamente il generoso impegno amministrativo del Sindaco e della Giunta per il bene collettivo.

