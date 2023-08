x x

LIMBIATE – Fumo e fiamme al centro d’accoglienza di Mombello, in via Bonaparte di Limbiate, dove l’altra notte sono accorsi i vigili del fuoco per un principio di incendio, che sarebbe scaturito da una bicicletta elettrica. A fare l’allarme è stato anche il personale del vicino centro anziani “Papa Giovanni”, che hanno fatto tempestivamente accorrere i soccorsi.

Il rapido arrivo dei pompieri ha consentito di evitare grossi problemi, i danni sono apparsi molto contenuti ed anzi è stato subito disinnescato il rischo che l’incendio potesse espandersi ulteriormente. Accertamenti sono stati avviati da parte di pompieri e forze dell’ordine per chiarire tutti i contorni dell’accaduto; un episodio sicuramente di carattere accidentale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

01082023