x x

LIMBIATE – A Limbiate, in via Valcamonica, per una caduta da cavallo è rimasto ferito un uomo di 46 anni: sul posto è accorso anche l’elisoccorso, oltre a carabinieri, ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno e l’auto-infermieristica. E’ successo oggi alle 18.20. Il paziente è stato infine trasportato in elicottero all’ospedale di Legnano in condizioni giudicate critiche.

Sempre a Limbiate oggi alle 19.25 scontro fra una automobile ed una motocicletta in corso Como: l’ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno ha soccorso un uomo di 35 anni, che comunque non è apparso in condizioni preoccupanti.

A Lazzate per una caduta della bicicletta, è successo oggi alle 17.50 in via Vittorio Veneto, è rimasto contuso un ragazzino di 14 anni. E’ stato soccorso dall’ambulanza della Croce rossa di Misinto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

01082023