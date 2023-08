x x

ROVELLO PORRO – Ventotto milioni di euro: è la prima stima dei danni fatta da Marco Volontè sindaco di Rovello Porro oggi pomeriggio all’incontro con Regione Lombardia che si è tenuto a Saronno.

QUI LA TELEFONATA DI FONTANA

“Il nostro paese – ha spiegato – è stato pesantemente colpito dall’ondata di maltempo. Sono 1100 le abitazioni private colpite con danni sui 28 milioni di euro. Per quanto riguarda il patrimonio pubblico siamo sui 600.000 euro”.

Il sindaco non ha nascosto la preoccupazione per dopodomani “quando è prevista una perturbazione in arrivo”: “Temiamo soprattutto per il centro storico dove ci sono molti tetti non sistemati. Ci aspettiamo che buona parte cittadini abbia la necessità di essere ospitato. Per questo abbiamo aperto un centro di accoglienza parrocchiale”. Al momento ci sono 4 famiglie: “Purtroppo temo che in caso di nuove precipitazioni ci saranno molte situazioni critiche in più”. Volontè ha parlato dei pochi fondi di riserva per i primi interventi e della preoccupazione per la presenza di amianto su molti tetti del centro.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione