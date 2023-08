x x

SARONNO – Cade dalla bici e finisce all’ospedale: preoccupazione per una bimba di 8 anni, l’incidente è avvenuto in piazzale Santuario a Saronno, alle 17 odierne. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno contattato il 118, centralino per le emergenze sanitarie in ambito regionale, che ha subito attivato la macchina dei soccorsi inviando sul posto l’autolettiga che si trovava in quel momento più vicina.

La bambina è stata soccorsa all’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca ed è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese da dove sono comunque giunte notizie rassicuranti, per questa disavventura la piccola infatti non ha riportato gravi conseguenze.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: un precedente intervento dei mezzi di soccorso sempre in piazza Santuario di Saronno)

01082023