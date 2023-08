x x

SARONNO – E’ iniziata oggi pomeriggio alle 15 l’incontro al palazzo comunale di Saronno tra la delegazione della giunta regionale e i sindaci del Saronnese. Un appuntamento voluto dal Pirellone, insieme ad un sopralluogo, per fare il punto sui danni nel comprensorio provocati dalle grandinate che tra il 21 e il 24 luglio hanno flagellato la zona tra le province di Milano, Monza e Brianza e Varese aggravato dal temporale con tromba d’aria di domenica 30 luglio.

Come annunciato per Regione Lombardia sono intervenuti gli assessori Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile), Francesca Caruso (Cultura), Gianluca Comazzi (Territorio e sistemi verdi) con Raffaele Cattaneo, sottosegretario con delega relazioni internazionali ed europee legato da sempre al Saronnese.

Presenti con Augusto Airoldi per Saronno diversi sindaci del comprensorio Marco Giudici (Caronno Pertusella), Stefania Castagnoli (Gerenzano),Stefano Calegari (Cislago), Roberto Crippa (Ceriano Laghetto) e Alberto Oleari (Turate).

L’incontro si è aperto con una telefonata del presidente Attilio Fontana che rimarcato quanto riferito al Governo: “Ho fatto presente che non siamo come l’Emilia Romagna ma siamo in condizioni molto gravi anche noi”. Fontana ha riferito anche le interlocuzioni dirette coi ministri Salvini e Musumeci: “Mi hanno confermato che presto prenderanno provvedimenti che vadano in direzione delle esigenze comuni”.

