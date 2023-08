Maltempo a Ceriano: inoltrata in Regione la scheda con tutti i danni dei cittadini

CERIANO LAGHETTO – Danni dei cittadini per il maltempo: il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, fa il punto della situazione. “Abbiamo trasmesso alla Regione la scheda con le segnalazioni dei cittadini – specifica in un video il sindaco – Un grazie al nostro personale comunale per avere elaborato questa scheda in modo estensivo, sia nella parte inerente i danni al patrimonio pubblico che quelli al patrimonio privato, divise fra abitazioni ed attività commerciali”.

Come ricorda Crippa, “la richiesta di Stato di emergenza è stata inoltrata dalla Regione al Governo e ci attendiamo venga accolta come per la Sicilia alle prese coi devastanti incendi. L’iter quindi va avanti ma intanto voglio rassicurare i cittadini, la nostra scheda relativa a Ceriano Laghetto è stata inoltrata e ricevuta come corretta”.

A Saronno e nel circondario tantissimi sono stati i danni del recente maltempo.

(foto: il sindaco Roberto Crippa di Ceriano Laghetto)

