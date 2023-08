x x

GERENZANO – E’ stata il sindaco Stefania Castagnoli a dare voce, oggi pomeriggio in Municipio a Saronno alle istanze e alle necessità del Comune di Gerenzano durante l’incontro con i vertici di Regione Lombardia per fare il punto sui danni del maltempo.

QUI LA TELEFONATA DI FONTANA

“Abbiamo avuto due grandinate di violenza incredibile che il 21 e il 24 luglio ha distrutto il 98 per cento edifici di tutta Gerenzano senza distinzioni tra pubblico e privato”. Il primo cittadino ha proseguito con una prima stima dei danni che però è in continua crescita: “Stimiamo circa 2 milioni e mezzo di danni per i beni comunali e 40 milioni alle proprietà private”. Castagnoli è entrata nelle specifico: “Mi preoccupa tantissimo mancata copertura dei tetti con dei teli, temo che la prima pioggia vedrà tantissime famiglie costretto a lasciare casa”. Il problema sono proprio le difficoltà nel mettere in sicurezza le abitazioni private: “Abbiamo allestito un centro emergenza dove c’è una famiglia attualmente, perchè molti sono ospitati da parenti ed amici. La situazione peggiorerà alla prima pioggia. Al momento abbiamo mille case senza copertura”.

L’incontro si è concluso con il sopralluogo a Gerenzano dove dalla torretta del Comune gli assessori hanno avuto una panoramica della situazione in città.

QUI L’INTERVENTO SUI TEMPO DI RAFFAELE CATTANEO

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione