x x

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese è attivissima su tutti i fronti in questo periodo che anticipa la nuova stagione sportiva 2023-2024. Il settore giovanile agonistico, coordinato da Orfeo Zanforlin, presenta sulla griglia di partenza tutte le categorie di allievi e giovanissimi interamente regionali e sta ufficializzando in questi giorni importanti novità a cominciare dal nuovo responsabile dell’area Salvatore Conte, che prende il testimone da Alberto Croci.

Dopo aver allenato per ben 27 anni in tutte le categorie dilettantistiche, dodici anni fa Conte ha lasciato il campo da gioco per occuparsi di direzione sportiva e nel suo curriculum vanta importanti esperienze alla Suprema Calcio, alla Cinisellese calcio e al Muggiò (anche nel ruolo di Direttore Generale in questi ultimi due casi).

La Caronnese comunica nel contempo anche gli allenatori che guideranno le squadre dell’agonistica: sulla panchina degli Allievi Under 17 ci sarà il riconfermatissimo Fabio Brugnone. Dopo aver guidato diversi Junior camp del Milan, Brugnone (Allenatore UEFA B e Individual Football Coach AFT) è entrato in Lombardia Uno per poi intraprendere dal 2019 un percorso in crescita all’interno della Caronnese dove ha presidiato stabilmente le categorie agonistiche (sia Giovanissimi che Allievi regionali) e la scorsa stagione con gli Allievi Under 17 ha raggiunto la seconda posizione ad un punto dalla capolista.

Gli Allievi Under 16 saranno allenati da Massimiliano Tumiati, allenatore UEFA B dal 2003, che arriva in Caronnese dopo tre stagioni al Busto 81 e importanti esperienze all’AVO (Accademy Valle Olona ) e all’FBC Saronno.

A guidare i Giovanissimi Under 15 arriva Gianni Serrati, allenatore di lungo corso sia in prime squadre che in settori giovanili regionali come Accademia Inter, Rhodense, Legnano, Castellanzese, Mendrisio, Chiasso ma anche SoccerBoys, Inveruno, Union Villa Cassano, Roncalli.

I Giovanissimi Under 14 avranno in Massimo Pisoni la loro guida tecnica: Pisoni arriva sulla panchina rossoblù dopo aver allenato gli Under 17 negli ultimi tre anni al Sempione Half, alla Juve Cusano e al Cob91.

(foto da sinistra: Salvatore Conte (Responsabile attività agonistica), Fabio Brugnone (Allenatore Allievi Under 17), Massimiliano Tumiati (Allenatore Allievi Under 16), Gianni Serrati (Allenatore Giovanissimi Under 15) e Massimo Pisoni (Allenatore Giovanissimi Under 14)

02082023