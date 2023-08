x x

SARONNO – Tamponamento fra due auto e traffico rallentato nella zona fra via Frua e via Colombo di Saronno, dove si sono scontrate una Kia Picanto ed una Seat Ibiza. Notevoli i danni per questo episodio avvenuto oggi alle 15.30: sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale e gli agenti hanno subito deviato il traffico, via Colombo in quel tratto è stata percorribile temporaneamente su una sola corsia di marcia mentre arrivava anche l’ambulanza della Croce rossa di Misinto per prendersi cura dei due automobilisti a bordo dei mezzi. Ad avere bisogno di assistenza sanitaria un 39enne ed un 60enne, che hanno comunque riportato solo lievi contusioni e sono stati visitati al vicino ospedale cittadino, praticamente dietro l’angolo rispetto a luogo del sinistro.

La vigilanza urbana si è quindi occupata dei rilievi dell’incidente al fine di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto ed accertare le eventuali responsabilità.

(foto archivio)

