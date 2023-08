x x

SARONNO – “La piena approvazione con delibera di giunta da parte del Comune di Saronno del progetto preliminare di Piano integrato di intervento, presentato congiuntamente da Saronno Città dei Beni Comuni e Ferrovie Nord, è un importante e significativo passo in avanti per la concretizzazione del percorso di rigenerazione urbana in atto sull’area ex-Isotta Fraschini e sulle altre aree coinvolte”

Inizia così la nota con cui la proprietà dell’area dismessa tra via Varese e via Milano commenta l’approvazione della delibera d’indirizzo.

“Un’approvazione frutto di un’attenta e approfondita analisi da parte dei professionisti coinvolti, della parte amministrativa e di quella politica della documentazione protocollata a marzo di quest’anno. Mentre la bonifica dell’area è in fase di ultimazione, e con essa la predisposizione del terreno per le piantumazioni che daranno vita al vasto parco, Saronno città dei beni comuni potrà quindi ora lavorare parallelamente alle fasi successive del progetto, necessarie e oggi possibili dopo questo importante passaggio amministrativo”.

