SARONNO – “Sulle forze della Natura, l’uomo ci può fare ben poco. Almeno su questo, non ci piove…ma quel poco che può fare spesso diventa vitale ed essenziale per contenere sensibilmente i danni che l’evento atmosferico può causare”

Inizia così la nota della Lega di Saronno in merito alla polemica sulla mancata comunicazione e interventi concreti da parte dell’Amministrazione durante le calamità (due grandinate e una tromba d’aria) che si sono abbattute su città negli ultimi dieci giorni.

“Uno di questi fattori che spesso può fare la differenza, è la manutenzione del verde pubblico, come la potatura delle piante, che diminuendo la superfice esposta al vento e la sproporzione tra rami e tronco, ne riduce la probabilità di essere sradicate dalle folate più violente. In particolare la cura degli alberi a bordo strada, garantisce una riduzione sensibile dell’impatto sulla viabilità, cominciando a facilitare l’intervento dei mezzi di soccorso come ambulanze e vigili del fuoco che presumibilmente potrebbero essere chiamati per un’eventuale emergenza. A fronte di questo fattore si possono osservare empiricamente degli esiti totalmente differenti: nel comasco, una regolare manutenzione del verde pubblico ha ridotto l’impatto in termini di piante sradicate, alberi pericolanti, strade e parchi chiusi, condizioni che a Milano e a Saronno sono state la costante di queste giornate climaticamente molto impegnative

Di questi fattori si dovrebbe occupare chi è impegnato nell’Amministrazione del comune, ossia tradurre con azioni concrete una visione politica, invece di frignare con catastrofismo sul cambiamento climatico. Tale argomento, molto caro alla sinistra, viene utilizzato per far passare con fare apocalittico norme assurde che saranno solo un grave impedimento alla vita quotidiana e produttiva del paese, mentre vengono nascoste sotto il tappeto le responsabilità dirette di negligenze amministrative importanti. Giusto per precisare, il tanto esaltato cambiamento climatico non è mai peggiorativo per il singolo evento come una tempesta o una tromba d’aria, che si sono già verificati nei decenni passati come ricorda Gilli nel suo comunicato, ma aumenta la frequenza di questi eventi avversi, quindi si esigerebbe una maggiore puntualità nelle azioni di manutenzione.

Con ciò è bene rispondere alle voci fataliste della sinistra che urla al cielo con senso di impotenza le proprie frustrazioni e mortifica il cittadino con sermoni inquisitori sull’utilizzo dell’aria condizionata in macchina o a casa. Insieme a questo si può fare una differenza sostanziale di approccio alla politica cittadina in termini ambientali e concreti: l’azione amministrativa a guida leghista che ha ridato 152.600 mila metri quadrati al verde pubblico grazie a 9 aree dismesse riqualificate, 13 bonifiche completate e altre 10 bonifiche avviate, incremento della raccolta differenziata dal 69% all’80% 80%, implementazione di 4577 lampade a LED (100% dell’illuminazione pubblica) con beneficio ambientale dovuto alla significativa riduzione emissione CO2 CO2, contro le eterne promesse di un’Amministrazione di sinistra capace solo di lanciare slogan giornalistici, allarmi apocalittici, e sempre un nulla di fatto con un continuo scaricabarile verso l’avversario di turno.

