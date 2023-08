x x

SARONNO – Ieri il sindaco Augusto Airoldi ha fatto il punto della situazione in città dopo gli eventi atmosferici, le grandinate del 21 e 24 luglio e la tromba d’aria con tempesta di domenica 30 luglio, che hanno flagellato la città.

Anche il primo cittadino di Saronno Augusto Airoldi ha fornito la prima conta dei danni: “A Saronno serviranno 1,1 milioni di euro per gli edifici pubblici, 57 mila per le strade, 189 mila per il patrimonio verde e 68 mila per l’igiene urbana”. Ma a lasciare senza parole sono le segnalazioni di danni arrivate dai privati: “Sono state oltre 1300 la maggior parte tetti e pannelli solari, velux e tapparelle”

