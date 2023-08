x x

CARONNO PERTUSELLA – È iniziata ufficialmente ieri, mercoledì 2 agosto, la stagione sportiva della Caronnese, la cui prima squadra disputerà il campionato di Eccellenza. Il club di Caronno Pertusella è stato fra i primissimi ad avviare la preparazione, i raduni delle altre squadre di Eccellenza sono in genere previsti dalla prossima settimana. Agli ordini di mister Roberto Gatti la squadra di Caronno ieri invece ha già svolto il primo allenamento, alla presenza dello staff dirigenziale. Volti nuovi, calciatori di esperienza e molti giovani hanno iniziato a lavorare in vista dell’impegno ufficiale di fine mese, la Coppa Italia e subito dopo il campionato a settembre.

“Ho avuto una bellissima impressione – sono le parole di Gatti dopo la prima seduta – i ragazzi mi sono sembrati molto propositivi, sono giovani con tanta voglia di fare e i calciatori esperienza non mancano. Abbiamo iniziato a seminare per un buon raccolto”. Contento anche il nuovo direttore sportivo, Ettore Menicucci: “Sono emozionato per la partenza – dice il diesse – siamo ancora un cantiere aperto, ma abbiamo a disposizione tutto il mese di agosto per affinare la rosa”.

Non sono voluti mancare il vicepresidente Riccardo Gioia e il direttore generale Emiliano Nitti. “La mattinata è andata molto bene – sono le parole di quest’ultimo – l’ambiente è molto positivo e questo è importante soprattutto dopo la recente retrocessione. Lavoreremo nel mese di agosto per essere preparatissimi all’inizio del campionato”. “La Caronnese deve ritornare in serie D – gli fa eco il vicepresidente Gioia – promuoveremo un calcio pulito”.

Presentato il nuovo staff tecnico

Con l’occasione è stato presentato anche lo staff tecnico. Accanto all’allenatore Roberto Gatti ci sarà con il ruolo di viceallenatore Matteo Napolitano mentre Giorgio Clerici sarà il preparatore atletico e Fabio Giambazza il preparatore dei portieri. Team manager Antonio Frassanito.

