TURATE – La Compagnia carabinieri di Cantù ieri mattina ha proseguito con la campagna estiva di controlli del territorio con l’impiego di un elicottero del Nucleo elicotteri dei carabinieri di Orio al Serio (Bergamo). In particolare l’elicottero, con a bordo il capitano Christian Tapparo, comandante della Compagnia carabinieri di Cantù, è stato impiegato nel sorvolo delle zone boschive interessate dallo spaccio di stupefacenti, che sono state nuovamente fotografate e censite e verranno studiate, al fine di fornire un’adeguata attività informativa, che servirà agli Squadroni carabinieri Cacciatori ed ai militari delle stazioni per pianificare mirati interventi, preventivi e repressivi, continuando in modo quotidiano e sistematico la lotta allo spaccio di stupefacenti.

Nel corso del sorvolo sono state anche fotografate e censite, zone boschive che potrebbero essere utilizzate come “discariche abusive” e verranno successivamente segnalate per i controlli ai carabinieri forestali. La stessa attività di censimento ha riguardato le numerose cave presenti nel territorio di competenza.

03082023