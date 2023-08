x x

SOLARO – Il Comune di Solaro sta presentando la conta dei danni degli eccezionali eventi atmosferici dell’ultimo periodo a Regione Lombardia, attraverso la compilazione delle schede Rasda per gli enti pubblici e, dopo la raccolta delle informazioni richieste ai cittadini, anche per i residenti e le attività commerciali e produttive. Solo negli eventi del 21 luglio e del 24 luglio si sono contati oltre due milioni di euro di danni, mentre per l’evento di sabato 29 luglio è ancora in corso la raccolta dati. Nell’evento del 21 luglio a Solaro ci sono stati danni abitazioni per 27mila euro, danni ad attività economiche per 86mila euro e danni a proprietà pubbliche per 120mila euro. Nell’evento del 24 luglio danni ad abitazioni per un milione di euro, danni ad attività economiche per 688mila euro e danni a proprietà pubbliche per 150mila euro.

Nella giornata di mercoledì a Saronno c’è stato l’incontro con gli assessori regionali Romano La Russa, Francesca Caruso, Gianluca Comazzi e Raffaele Cattaneo, al quale ha partecipato in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Solaro l’assessore ai Lavori pubblici Christian Caronno.

Dice Caronno, assessore comunale ai Lavori pubblici: “Abbiamo ascoltato gli interventi degli assessori e con i colleghi dei Comuni della zona ed evidenziato le problematiche da gestire; la conta dei danni è devastante in tutto il circondario. Lo è per gli enti pubblici ma soprattutto per i cittadini, ai quali vanno la nostra vicinanza e solidarietà, oltre che l’impegno assoluto per agevolare i ripristini”.

Le urgenze in paese

L’assessore ha fatto il punto suo problemi a Solaro: “È stata per noi, come Comune di Solaro, l’occasione per ribadire la necessità di un intervento di pulizia delle sponde del Guisa, di responsabilità e competenza regionale. Abbiamo ricevuto rassicurazioni sulle operazioni gestite da Ersaf e ci aspettiamo che vengano realizzate sul breve periodo. Come Comune ci siamo mossi da subito, grazie al lavoro della Protezione civile, delle forze dell’ordine e dell’ufficio tecnico, per mettere in sicurezza i punti maggiormente colpiti e iniziare a stimare i danni subiti. Auspichiamo che Regione Lombardia possa intervenire in favore di realtà, come la nostra, che altrimenti sarebbe in grave difficoltà a reagire. Stiamo programmando una manutenzione straordinaria del tetto della farmacia, abbiamo inoltre iniziato lavori urgenti di ripristino della copertura della caserma dei carabinieri, che ha avuto danni importanti lo scorso sabato, e rimaniamo in attesa degli aiuti promessi da Regione Lombardia e Governo”.

(foto: l’assessore solarese Christian Caronno al vertice sul maltempo che si è tenuto l’altro giorno in Municipio a Solaro)

03082023