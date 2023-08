x x

GERENZANO – Il Comune di Gerenzano è riuscito a recuperare 80 teli da 6 metri per 7.5 metri e 144 teli da 8 metri per 7.5 metri per mettere in sicurezza le coperture attualmente scoperte. La Protezione civile sta provvedendo A distribuirli, fino ad esaurimento scorte, alla scuola materna Aldo Moro di via Mascagni (angolo via Petrarca) oggi pomeriggio sino alle 19.30.

“Vista l’emergenza, si chiede collaborazione, senso civico e responsabilità – dicono dall’Amministrazione civica – Presentiamoci direttamente, per situazioni di reale bisogno, con documento personale e indicazione numero teli necessari. Abbiamo attivato la possibilità della consegna a domicilio: contattare la Prociv al numero telefonico, attivo giorno e notte, 3403848597. Ricordiamo che i teli dovranno essere montati da aziende o artigiani del settore, specializzate ed operanti con le dovute cautele. Qualora dovessero avanzare teli, pubblicheremo nuovo avviso con il nuovo orario di distribuzione”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

03082023