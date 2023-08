x x

SAN LUCA – La società Asd San Luca 1961 comunica “la nomina a direttore sportivo di Giuseppe Cannella, professionista da sempre legato al mondo del calcio, che negli ultimi anni ha rivestito la stessa carica in serie D con la Caronnese e in Promozione con il Fbc Saronno. Nei prossimi giorni il nuovo ds annuncerà il mister. La società, dando il benvenuto a Cannella, gli augura buon lavoro”. Lo scrive la società calabrese in un comunicato.

Al San Luca, che milita in serie D, anche l’ex allenatore saronnese Giuseppe Aiello.

(foto: Giuseppe Cannella è il nuovo direttore sportivo del San Luca in Calabria. In passato era stato nello staff di Fbc Saronno e Caronnese)

03082023