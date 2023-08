x x

ROMA – Intervento alla Camera della deputata varesina, segretaria di Italia viva Lombardia: “Sono intervenuta in aula per sottoporre al governo e al ministro Fitto l’urgenza di sostenere, anche con mezzi e attrezzature, i comuni delle province di Varese e Milano colpiti dalle violente grandinate di luglio” così la deputata varesina e segretaria di Italia viva Lombardia, Maria Chiara Gadda.

“Alcuni sindaci contano migliaia di euro di danni tra edifici pubblici e privati, e dato il numero degli interventi da effettuare sui tetti non si trovano nemmeno piattaforme disponibili. Serve un intervento straordinario con i mezzi del genio civile”, ha detto ieri Gadda durante il suo intervento di fine seduta. Gadda ha anche chiesto al governo di “dare corso con urgenza allo stato di emergenza chiesto dalla regione Lombardia per i territori danneggiati dal maltempo”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

03082023