SARONNO – Il servizio meteo di Regione Lombardia questo pomeriggio ha fatto scattare l’allarma arancione per il possibile maltempo. Le nuove rilevazioni hanno infatti evidenziato la possibilità di una situazione meteorologica peggiore rispetto a quella originariamente prevista nelle scorse ore.

L’allerta meteo fa riferimento proprio al rischio di forti temporali. Il Centro mnnitoraggio di Regione Lombardia ha dunque diramato un’allerta arancione in vigore dalle 6 del mattino del 4 agosto e fino a nuovi aggiornamenti. Saranno possibili in queste fasi eventi di grandine medio-grande, raffiche intense di vento e precipitazioni localmente forti. Il Centro funzionale rivaluterà nella mattinata di domani 4 agosti i nuovi scenari previsionali per l’aggiornamento dei codici di allerta. Non è escluso che sul Saronnese e la Brianza già si veda della pioggia nella serata e nottata odierne.

Il problema nell’area del Saronnese e limitrofe è legato alla presenza di tanti tetti ancora “scoperti” dopo le recenti grandinate e la tromba d’aria che si è verificata fra sabato e domenica scorse, ed il fatto che su molti altri edifici vi siano coperture del tutto provvisorie: anche un “banale” temporale può dunque causare molti problemi ad iniziare dagli allagamenti, determinando l’inagibilità degli stabili.

03082023