x x

SARONNO – Per la giornata di oggi 17 agosto “sono previsti inneschi di rovesci o locali temporali probabili già in tarda mattinata sui rilievi settentrionali ed occidentali; nel corso del pomeriggio aumenta la probabilità di fenomeni convettivi, anche localmente forti e strutturati, con significativi rinforzi di vento e possibilità di grandine media”. Lo fa sapere il servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Proseguono dalla Regione: “In particolare questi fenomeni potrebbero verificarsi sulle zone prealpine occidentali e centrali, con temporali in transito da ovest verso sud-est. Instabilità in aumento anche sull’Appennino e sulle pianure occidentali e centrali con possibilità di fenomeni localmente forti, mentre sui settori di pianura orientale fenomeni convettivi intensi meno probabili. Si segnala una probabilità maggiore di eventi convettivi anche forti sulle zone di pianura occidentali dal pomeriggio, ma non si escludono locali rovesci o temporali già dalla mattinata. Fenomeni in generale attenuazione ed estinzione in tarda serata”.

Situazione dunque di allerta nella zona del Saronnese dove, dopo il maltempo di fine luglio, ci sono ancora tetti con coperture provvisorie.

17082023