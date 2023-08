x x

GERENZANO – “Si ribadisce che il Comune di Gerenzano ha già inoltrato a Regione Lombardia tutta la documentazione necessaria per segnalare lo stato di emergenza. Regione Lombardia ha già ufficialmente richiesto lo stato di calamità naturale che deve essere approvato dal Consiglio dei Ministri”. A fare il punto, il discorso ovviamente vale per tutte le località della zona, è l’Amministrazione civica gerenzanese.

Ricordano dal Municipio: “Nessun comune colpito dal recente maltempo, come Cislago, Uboldo, Saronno, Turate, ad oggi ha ricevuto la decretazione dello stato di calamità naturale. In questa fase i privati non devono presentare nessuna documentazione per ottenere eventuali rimborsi. Suggeriamo di conservare comunque sempre preventivi, fatture e documentazione fotografica che serviranno solo ed esclusivamente se ci verranno destinate risorse straordinarie. Invitiamo ad attenersi alle comunicazioni ufficiali del Comune, evitando di appesantire una situazione emergenziale, complicata e straordinaria per tutti, con notizie non veritiere”.

A Saronno e nella zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

04082023