MILANO – Prosegue il trend di lento rialzo del numero di casi positivi in Lombardia, per quanto riguarda il coronavirus. In lieve incremento, nell’ultima settimana, anche i ricoveri ospedalieri.

La situazione attuale

Il totale dei casi che si sono registrati in territorio lombardo da inizio pandemia ha raggiunto il numero di 4.168.498 (questa settimana +846, in quella precedente erano stati 574) mentre i guariti sono arrivati a 4.122.504 (ultima settimana +631, nella precedente erano stati 523). Le persone attualmente positive in Lombardia attualmente sono 749 (settimana scorsa 538, in quella precedente 489).

Per quanto riguarda i decessi, si è arrivati al numero di 46.091 (+4 rispetto alla scorsa settimana, nella precedente 4).

I ricoverati in ospedale per coronavirus sono attualmente 28 (+6 rispetto alla scorsa settimana) mentre 2 persone sono ricoverate in terapia intensiva (+1 rispetto alla scorsa settimana).

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde settimanalmente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione settimanale. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età. Per tutte le informazioni sul Covid è disponibile un canale telegram dedicato https://t.me/ilsaronnocovid

(foto archivio: l’ospedale di Saronno)

05082023