UBOLDO – Biciclette disseminate nel bosco, di chi sono? Pochi dubbi che si tratti di bici rubate, prese magari dagli spacciatori di droga, o dai loro clienti, per raggiungere il bosco dove poi avviene lo scambio di denaro e stupefacenti, e poi lasciate lì.

La segnalazione viene dai social, c’è chi passeggiando nel verde alla periferia di Uboldo si è imbattuto nelle bici (mountain bike e non solo) e ci sono anche le fotografie (che ripubblichiamo nella speranza che si rivelino utili per risalire alla provenienza del materiale): forse qualcuno riconoscerà la sua e andrà a riprendersela. Nel verde, trasformato in improvvisata discarica, anche rifiuti di vario genere, tutto buttato ai margini del bosco; c’è pure un forno. Non potrà che intervenire la nettezza urbana comunale per la rimozione di tutto il materiale.

05082023