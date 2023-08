x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di [email protected] in merito alla variazione di bilancio della giunta.

“Sono disponibili e spendibili da oggi il milione e mezzo di euro che la Giunta Airoldi, con delibera di ieri, ha stanziato per i primi interventi urgenti di sistemazione dei danni causati dal maltempo; un primo stanziamento che servirà, in prima battuta, per partire da subito con la sistemazione delle scuole, dai nidi alle secondarie di secondo grado, a cui è stata data la priorità al fine di garantire una serena riapertura a settembre, e con la sistemazione del verde e degli edifici comunali che hanno riportato danni.

La stima dei danni è ancora in corso e molto probabilmente seguiranno altri stanziamenti. Il nostro plauso va al Sindaco Augusto Airoldi e alla Giunta, che in tempi rapidissimi hanno messo sul piatto questi primi denari per consentire interventi immediati sulla città.

I danni riportati dalla città e dai cittadini, ancora in fase di stima, sono tantissimi e confidiamo che Regione Lombardia e il Governo, con altrettanta celerità, mettano a disposizione risorse per i Comuni, per i privati e le aziende.

Dobbiamo però ricordarci che l’emergenza climatica non è una priorità per questo Governo e per i partiti che lo sostengono: solo un mese fa Meloni, per la quale il vero problema sarebbe il “fondamentalismo climatico”, ha cancellato 9 progetti del PNRR su ambiente ed energia, e il suo sodale Salvini nega addirittura il riscaldamento globale.

Purtroppo, per quanto possiamo sperare e confidare, non siamo per niente in buone mani”

