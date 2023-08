x x

SARONNO – E luce sia: dopo tanti anni di attesa sono finalmente iniziati i lavori per la nuova illuminazione allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi a Saronno, “casa” di Fbc Saronno (neo promosso in Eccellenza), Osa Atletica Saronno ed altri club sportivi cittadini. Sono in corso le opere per realizzare le fondamenta dei nuovi pali, quelli vecchi saranno poi demolito assieme ai fari attualmente, vecchi, che consumano tanta energia e non fanno più molta luce sul campo. Basti dire che nelle ultime stagioni, solitamente, quando il Saronno calcio è stato chiamato ad incontri in “notturna”, ha spesso scelto la via dell’esilio, ovvero di giocare in trasferta, per via dell’inaffidabilità e della inadeguatezza dell’impianto di illuminazione dello stadio.

Il Comune ha deciso di inserire le opere di sostituzione dei pali fra i progetti per gli impianti sportivi saronnesi finanziati (complessivamente, con 2 milioni e mezzo di euro) coi fondi Pnrr. Le opere sono in corso, dovrebbero concludersi fra non molto; previsto ovviamente anche il rifacimento della rete elettrica e lo spostamento di qualche conduttura elettrica per “rifornire” il nuovo impianto di illuminazione in fase di realizzazione.

(foto: i lavori in corso allo stadio per i nuovi pilastri)

