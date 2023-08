x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del comune di Saronno circa l’iscrizione delle associazioni alla manifestazione “Idee in corso”.

“Idee in corso, associazioni e non solo …” è una manifestazione pubblica finalizzata a promuovere la partecipazione e l’incontro dei cittadini con le realtà cittadine di seguito indicate come “soggetti partecipanti” al fine di offrire una sorta di “vetrina” delle proposte socio-culturali e per il tempo libero presenti in città:

• associative no profit di tipo socio-culturale

• culturali, profit e no profit, che svolgano attività formativa di tipo culturale e di intrattenimento (ad es. scuole di musica, scuole di ballo etc)

Sono espressamente escluse le associazioni che nel loro statuto abbiamo anche una finalità politica. La manifestazione si svolgerà domenica 1°ottobre dalle 10 alle 18 secondo un programma così articolato:

• allestimento stand dalle 8 alle 9.30

• alle 10 apertura stand

• dalle 15 alle 18: animazione e spettacoli nelle aree della manifestazione organizzati a cura dei soggetti partecipanti.

Per partecipare è necessario compilare il modulo pubblicato 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 lunedì 𝟰 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗱𝗶𝗿𝗶𝘇𝘇𝗼: 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶@𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲.𝘀𝗮𝗿𝗼𝗻𝗻𝗼.𝘃𝗮.𝗶t.

(foto archivio: la precedente manifestazione Idee in Corso)