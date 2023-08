x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Avis Saronno circa le attività estive dell’associazione.

Mesi di intensa attività questi ultimi per l’Avis di Saronno che, oltre alla celebrazione della Giornata mondiale del donatore di sangue, è stata coinvolta in diverse attività istituzionali oltre che ludico/sportive.

Ma andiamo con ordine. Il mese di giugno è stato caratterizzato dall’importante ricorrenza delle Giornata mondiale del donatore, che da calendario cade il 14 giugno e che abbiamo voluto festeggiare con la tradizionale Sagra delle ciliegie nella centrale piazza AVIS il sabato successivo, il 17. Oltre a questo momento, al solito molto partecipato, abbiamo avuto diverse occasioni sportive cui il nostro gruppo podistico ha partecipato, dalla staffetta 24x1ora a diverse manifestazioni nei comuni limitrofi.

Questi momenti sono stati preceduti dall’evento annuale più importante a livello istituzionale e cioè l’Assemblea nazionale che quest’anno si è svolta nella splendida cornice di Bellaria nei giorni 26-28 maggio. Migliaia di delegati, dirigenti, volontari hanno animato la Riviera nei giorni immediatamente successivi alla terribile esperienza dell’alluvione. Ma lo splendido spirito di accoglienza dei Romagnoli ci ha fatto sentire a casa e sono stati giorni intensi di lavori per il futuro della nostra Associazione. In quell’occasione diversi sono stati i contatti con altre realtà avisine, molte le amicizie nate e diverse le occasioni di confronto e arricchimento.

A questi momenti, sono da aggiungere l’inarrestabile attività dei nostri labari che hanno girato per la provincia con la partecipazione, tra le altre, alle feste di Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Varano Borghi, Gazzada Schianno e Morazzone, e spingendosi anche oltre i confini regionali, andando a consolidare contatti e amicizie nate proprio a Bellaria. Significativa, in tal senso, è stata la partecipazione alla festa della consorella casertana di Santa Maria Capua Vetere e quella pugliese di Trani. Tanti, dunque, i chilometri che i nostri rappresentanti, Banfi Abramo e il vicepresidente Giardino Salvatore, hanno macinato con instancabile slancio portando il nostro stendardo in giro per la Penisola.

(Foto d’archivio: un evento Avis)