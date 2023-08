x x

COMASCO – Nel corso della giornata di ieri, nell’ambito di un servizio straordinario finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, in un’area boschiva del comasco – a Brenna – svolto dai militari della Tenenza di Mariano Comense, al comando del capitano Michele Gerolin, con il supporto del personale degli “Squadroni Cacciatori di Sicilia, sorprendevano ed arrestavano in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti due cittadini stranieri di 25 e 36 anni, entrambi senza fissa dimora, irregolari sul territorio nazionale e pregiudicati, inoltre il 25enne era già destinatario di un altro provvedimento restrittivo di più di 5 anni, sempre in materia di stupefacenti.

I due stranieri alla vista dei militari tentavano di scappare nella vegetazione, ma venivano bloccati da un dispositivo che era stato appositamente predisposto. In seguito alla perquisizione personale e all’ispezione del bivacco, veniva rinvenuta droga e denaro, in particolare venivano sequestrati circa 96,34 grammi di hashish; 41,67 grammi di cocaina; un bilancino di precisione, del materiale per confezionamento dosi e 600 euro in contanti.

Nel corso dei prossimi giorni i controlli proseguiranno con la medesima intensità, con l’impiego di personale delle stazioni carabinieri e degli Squadroni Cacciatori.

(foto: droga e soldi sequestrati dai carabinieri)

06082023