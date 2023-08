x x

LOMAZZO – Il presidente Luca Rossetti dell’Esperia Lomazzo “è lieto di comunicare di avere scelto come nuovo mister della prima squadra. Si tratta di Stefano Albertoli”.

Il passato di Albertoli come braccio destro di Giuseppe Sannino e le esperienze internazionali dimostrano la sua capacità di adattamento e di lavorare con diverse realtà. Ha condotto il Gallarate al terzo turno dei play-off di Prima categoria lo scorso anno e affronta ora la sfida di una giovane squadra.

Il consiglio direttivo, si legge in una nota del club calcistico che partecipa al campionato di Promozione, “da il benvenuto al mister Albertoli e gli augura una stagione piena di successi con il Lomazzo Calcio 1907. Siamo certi che la sua esperienza e passione per il calcio saranno fondamentali per guidare la squadra verso obiettivi ambiziosi. Insieme lavoreremo per ottenere risultati positivi e portare orgoglio e gioia ai tifosi e a tutto il club”.

07082023