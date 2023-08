x x

LAZZATE – Con l’inserimento delle squadre U15 e U17 nei campionati Élite, si è completato il quadro della stagione che a breve prenderà il via; un’annata da record per tutta l’Ardor Lazzate. Infatti, a partire da settembre, Ardor Lazzate potrà garantire ai propri tesserati la partecipazione ai migliori campionati regionali previsti in Lombardia, dalla èrima squadra in Eccellenza fino ai Giovanissimi e agli Allievi nei Regionali, passando per la Juniores Regionale A, con la ciliegina sulla torta rappresentata, appunto, dagli U17 e dagli U15 in Élite.

Le docietà lombarde che offrono uno scenario simile sono poche, pochissime e tutta Ardor Lazzate “è lieta ed orgogliosa di poter vantare un palcoscenico di tale portata. Il raggiungimento dell’apice non è frutto di casualità, ma di un percorso lungo e tortuoso avviato con l’avvento della presidenza Lo Cicero e proseguito con costanza, dedizione e duro lavoro grazie all’operato di ogni singolo addetto ai lavori gialloblù, a cui vanno i ringraziamenti da parte della società. Ora, l’asticella si alza, ma tutto l’ambiente si farà trovare preparato e pronto a raggiungere nuovi e ambiziosi traguardi come da filosofia societaria che da sempre contraddistingue tutta Ardor Lazzate”.

(foto archivio)

07082023