UBOLDO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’amministrazione comunale di Uboldo circa la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, che cade nella giornata di domani, 8 agosto.

L’Amministrazione Comunale di Uboldo desidera commemorare la “Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo” istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2001, per ricordare e onorare i tanti lavoratori italiani e il contributo economico, sociale e culturale delle loro opere.

Non a caso la scelta del giorno, l’8 di agosto, anniversario della tragedia di Marcinelle, avvenuta nel 1956, quando nella miniera del “Bois du Cazier”, in Belgio un incendio causò la morte di 262 minatori, di cui 136 italiani.

La giornata onora la memoria degli emigranti italiani di ogni paese e regione che, cercando di migliorare la propria situazione lavorativa e di vita, cosi come quella della propria famiglia, sono scomparsi tragicamente sul lavoro, in patria o all’estero.

Un’occasione per rievocare quella tragedia e celebrare quella che è diventata la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, a testimonianza di una più profonda attenzione sociale ed istituzionale per le condizioni di quanti emigrano per necessità dalle terre d’origine.

