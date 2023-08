x x

SARONNO – “In conseguenza della ventilazione che sta caratterizzando gli ultimi giorni, della contestuale diminuzione dell’umidità dell’aria e dello strato superficiale del terreno, si conferma un aumento delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi (con intensità del fuoco bassa e propagazione lenta), in particolare sui settori appenninici della Regione: si chiede ai sistemi locali di protezione civile di attivare una fase operativa minima di attenzione, cioè di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di emergenza comunale, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi”. Così il servizio meteo di Regione Lombardia sulla situazione odierna.



“I presidi territoriali hanno sempre l’onere di valutare l’attivazione o il passaggio a fasi operative di livello superiore, in funzione di valutazioni locali sull’evoluzione degli effetti al suolo e della vulnerabilità del proprio territorio – dicono dalla Regione – Si raccomanda inoltre di attivare o mantenere adeguate azioni di sorveglianza e pattugliamento su tutto il territorio e che dovranno riguardare prevalentemente i Comuni ricadenti nelle classi di rischio 3, 4 e 5 del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Per scongiurare il pericolo di innesco e propagazione degli incendi boschivi, si invita la popolazione ad adottare comportamenti corretti, informarsi costantemente sulle previsioni di rischio Incendi Boschivi utilizzando l’app AllertaLOM e avvisare le autorità competenti in caso di necessità eo avvistamento di incendi boschivi”.

