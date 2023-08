x x

Via alla preparazione estiva e programma amichevoli

CESATE – Il raduno alle 9, dalle 10 tutti in campo per la prima seduta di allenamento: è ufficialmente iniziata oggi la stagione 2023-2024 del Fbc Saronno neo promosso in Eccellanza. La preparazione è interamente prevista al centro sporticvo di via Dante che ospiterà poi anche le sedute di allenamento dei biancocelesti durante la prossima stagione. Al “taglio del nastro” della nuova annata c’era il presidente Giuseppe Giglio, il direttore generale Marco Proserpio e tutti gli altri dirigenti, con la squdra all’opera sul campo sintetico agli ordini del riconfermato allenatore Danilo Tricarico e del suo staff.

Seduta di allenamento leggera e “conoscitiva”, con bis previsto nel pomeriggio. Poi la squadra si allenerà tutti i giorni, dando vita anche ad una serie di incontri amichevili in vista del debutto ufficialem, quello in Coppa Italia, che è previsto, nel girone 9, domenica 27 agosto alle 16 quando si giocheranno Arcellasco-Ospitaletto e Fbc Saronno-Orceana; domenica 3 settembre alle 16 Orceana-Arcellasco e Ospitaletto-Fbc Saronno; mercoledì 13 settembre alle 20.30 Fbc Saronno-Arcellasco e Ospitaletto-Orceana. Passa solo la prima classifica.

Per quanto concerne la prima seduta di allenamento di oggi, tutti presenti compreso qualche tifosi arrivato per dare una “sbirciatina” alla nuova rosa che comprende molti nuovi arrivi: fra essi il portiere Axel Bertolotti (che arriva dal Vigasio), i difensori Jacopo Lofoco (Fasano) e Lorenzo Lorusso (Lentatese), i centrocampisti Roberto Sala (Ponte San Pietro) e Gianluca Sassella (Casatese), gli attaccanti Alessio Citterio (Oltrepò) e Simone Pontiggia (Casatese).

Il pre-season dei biancocelesti: si inizia col Como

Già definito il programma delle amichevoli del pre-season. Debutto con una informale sgambata col Como (serie B), giovedì 10 agosto alle 11, si dovrebbe giocare nel capoluogo lariano (incontro che non prevede l’apertura al pubblico). Seconda uscita in programmata in orario insolito, le 10.30, e si terrà al centro sportivo di Vedano Olona, contro la Varesina (serie D), sabato 12 agosto. Si prosegue quindi domenica 20 agosto con Sant’Angelo-Saronno mentre giovedì 24 agosto ci sarà Cisanese-Fbc Saronno (entrambe in trasferta).

(foto: alcuni momento del raduno e prima giornata di preparazione del Fbc Saronno a Cesate)

07082023