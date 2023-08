x x

CISLAGO – Il Cistellum per due stagioni di seguito ha sfiorato la promozione ed in questa stagione ci vuole riprovare, recitando un ruolo da protagonista nel campionato di Seconda categoria. Nei giorni scorsi il gruppo si è già radunato, mentre la preparazione inizierà venerdì 18 agosto. Riconfermatossimo l’allenatore Dario Giussani, sono rimasti in rosa alcuni dei migliori elementi della scorsa annata, come capitan Moiana al centrocampista Rimoldi. Ma ci sono anche diversi volti nuovi, da Anzani, centrocampista dal Cermenate; a Montorio dell’Ardor (18 gol l’anno scorso) ed il difensore Losa. Nello staff anche il preparatore Valentino Re, il preparatore dei portieri Dennis Galli, il dirigente Nicola Caironi, gli accompagnatori Mattia Restelli e Valerio Mosca, ed i collaboratori Antonio Scarcella e Dante Bogani.

Resta lo staff dirigenziale ormai collaudato, dal presidente Mirko Mantegazza al vice Riccardo Sartori.

Tra gli obiettivi anche quello di gare crescere il settore giovanile e di ampliarlo, per farlo è arrivato l’ex Pro Patria Matteo Gastaldello.

(foto di gruppo per il Cistellum edizione 2023-2024)

